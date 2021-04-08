Karaismailoğlu: "Otoyol ağımızı 2035'e kadar toplam 8 bin 187 kilometreye çıkaracağız"
Anadolu Ajansı / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısının kapanışında konuştu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANTALYA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya'da Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısının kapanışında konuştu. (4)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden