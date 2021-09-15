Karaismailoğlu: "(Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"
AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Temel atma töreni İnşaat alanının görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun işçilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA(AA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı - Nallıhan yolu temel atma...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması
Temel atma töreni
İnşaat alanının görüntüsü
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun işçilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA(AA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı - Nallıhan yolu temel atma törenine katıldı.(2)