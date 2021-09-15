Karaismailoğlu: '(Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız' - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaismailoğlu: "(Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız"

AA / Emir Sultan Demirci - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması Temel atma töreni İnşaat alanının görüntüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun işçilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA(AA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı - Nallıhan yolu temel atma...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması

Temel atma töreni

İnşaat alanının görüntüsü

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun işçilerle fotoğraf çektirmesi ANKARA(AA)- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Beypazarı - Nallıhan yolu temel atma törenine katıldı.(2)

Karaismailoğlu: (Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız

Karaismailoğlu: (Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız

Karaismailoğlu: (Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız

Karaismailoğlu:
AA / Emir Sultan Demirci - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mansur Yavaş Yevgeniy Ziniçev
Magazin Ece Üner Bensu Soral Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Diego Marcao Cristiano Arda Turan Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mustafa Demir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Karaismailoğlu: '(Beypazarı-Nallıhan yolu) Yıllık 9 milyon liralık tasarruf sağlayacağız' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.09.2021 13:46:26. #1.17#