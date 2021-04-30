Karaismailoğlu: "(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir"
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Karaismailoğlu: "(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir"

Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesine ziyaret Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesini ziyaret etti.

Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesine ziyaret

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesini ziyaret etti.

Karaismailoğlu: '(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir'
Karaismailoğlu: '(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir'
Karaismailoğlu: '(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir'
Karaismailoğlu: '(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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