Karaismailoğlu: "(Batı Karadeniz) Bu bölgede yapılan her yatırım, katbekat geri dönecektir"

Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesine ziyaret Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BARTIN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı devam eden Bartın-Kurucaşile projesi şantiyesini ziyaret etti.