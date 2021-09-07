Karaismailoğlu: "Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...