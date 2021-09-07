Karaismailoğlu: "Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var"
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Karaismailoğlu: "Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantının yapılacağı salona gelmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu,Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türk Hava Yolları (THY) Hava Kargo İşbirliği Protokolü İmza Töreninde konuştu. (1)

Karaismailoğlu: 'Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var'
Karaismailoğlu: 'Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var'
Karaismailoğlu: 'Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var'
Karaismailoğlu: 'Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var'
Karaismailoğlu: 'Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Karaismailoğlu: "Artık ihracatçısı için yeni ticari anlaşmalar imzalayan Türkiye var" - Haberler
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