Karaismailoğlu: "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz"
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Karaismailoğlu: "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin her köşesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz.

17.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 17.07.2020 12:24

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ülkenin her köşesinde önemli çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz. Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz." dedi.

Karaismailoğlu, Muğla'daki programları kapsamında, Milas'ta ilçe hastanesine giden yolda yapılacak kavşak projesi ile Yatağan-Milas kara yolunda devam eden sıcak asfalt yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Görevlilerden çalışmalar hakkında bilgi alan Karaismailoğlu, işçilerle fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Yatağan Şehir Bulvarı'na geçen Karaismailoğlu, gazetecilere, hükumet ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin her köşesinde çok değerli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Muğla halkının yaşam kalitesini yükseltecek projeleri incelemek üzere kente geldiklerini belirten Karaismailoğlu, "Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz. Bir an önce projelerimizi tamamlayıp, milletimizin hizmetine sunma çabası içerisindeyiz." diye konuştu.

Devam eden projeleri en kısa zamanda bitirip, Muğlalıların hizmetine sunmanın çabası içerisinde olduklarını vurgulayan Karaismailoğlu, bundan sonra da Muğla'nın ihtiyacı olan projeleri zamanında yapmak üzere çalışacaklarını dile getirdi.

Programa Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Milas Kaymakamı Eren Arslan, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve kurum müdürleri katıldı.

Karaismailoğlu: 'Artık biz ne yaptığımıza değil, ne yapacağımıza bakıyoruz'

Kaynak: AA

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