Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı"
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Karaismailoğlu: "(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı"

08.10.2020 13:19 | Son Güncelleme: 08.10.2020 13:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın mensuplarına açıklamalarda bulunması YOZGAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde incelemelerde bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun basın mensuplarına açıklamalarda bulunması YOZGAT - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Ankara-Sivas YHT hattı üzerinde incelemelerde bulundu.

"Bulunduğumuz yer Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Şu anda bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı"

"Demir ağlarla, örümcek ağı gibi ülkemizin her tarafını örüyoruz"

Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı'
Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı'
Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı'
Karaismailoğlu: '(Ankara-Sivas YHT hattı) Bütün hat serimi ve ray serimi tamamlandı'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil

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