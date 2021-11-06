Karaismailoğlu: "Amacımız devam eden projelerimizin en kısa zamanda bitirilmesi"

BATMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

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