Karaismailoğlu: "Amacımız devam eden projelerimizin en kısa zamanda bitirilmesi" - Haberler
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Karaismailoğlu: "Amacımız devam eden projelerimizin en kısa zamanda bitirilmesi"

AA - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

BATMAN (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması BATMAN - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Batman Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 36 fabrika ve Şehir Stadyumu ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Karaismailoğlu: Amacımız devam eden projelerimizin en kısa zamanda bitirilmesi

Karaismailoğlu: Amacımız devam eden projelerimizin en kısa zamanda bitirilmesi

Karaismailoğlu: Amacımız devam eden projelerimizin en kısa zamanda bitirilmesi

AA - Son Dakika Haberleri
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