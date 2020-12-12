Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir"
12.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:28
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan