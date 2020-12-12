Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir"
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Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir"

12.12.2020 15:23 | Son Güncelleme: 12.12.2020 15:28

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir."

Karaismailoğlu: 'Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir'
Karaismailoğlu: 'Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir'
Karaismailoğlu: 'Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir'
Karaismailoğlu: 'Akhisar Çevre Yolu'nun hizmete girmesiyle kent geçişi 30 dakikadan 5 dakikaya inecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

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