Karaismailoğlu: "Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel olayına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel olayına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş