Karaismailoğlu: "Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız"
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Karaismailoğlu: "Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız"

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel olayına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamaları SİNOP - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sinop'un Ayancık ilçesindeki sel olayına ilişkin bölgedeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: 'Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız'
Karaismailoğlu: 'Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız'
Karaismailoğlu: 'Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız'
Karaismailoğlu: 'Afetin izlerini kısa sürede ortadan kaldıracağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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