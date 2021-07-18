Karaismailoğlu: "Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Güneysu ilçesindeki afet bölgesinde incelemelerde bulunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili...