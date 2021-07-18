Karaismailoğlu: "Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Güneysu ilçesindeki afet bölgesinde incelemelerde bulunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Güneysu ilçesindeki afet bölgesinde incelemelerde bulunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal