Karaismailoğlu: "Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir"
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Karaismailoğlu: "Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir"

Anadolu Ajansı / Fikret Delal - Haberler | Güncel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Güneysu ilçesindeki afet bölgesinde incelemelerde bulunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun Güneysu ilçesindeki afet bölgesinde incelemelerde bulunması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'deki afet bölgesinde yapılan çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Karaismailoğlu: 'Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir'
Karaismailoğlu: 'Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir'
Karaismailoğlu: 'Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir'
Karaismailoğlu: 'Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal

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Karaismailoğlu: "Afet nedeniyle zarar görmüş bütün vatandaşlarımızın eksikleri giderilecektir" - Haberler
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