Karaismailoğlu: "2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz"

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı Teknolojik cihazların sergilenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantı salonuna gelişi Toplantıya katılanlar Toplantı ile ilgili video gösterimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...