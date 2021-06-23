Karaismailoğlu: "2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz"
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Karaismailoğlu: "2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz"

Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı - Haberler | Güncel

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı Teknolojik cihazların sergilenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantı salonuna gelişi Toplantıya katılanlar Toplantı ile ilgili video gösterimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...

Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı

Teknolojik cihazların sergilenmesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantı salonuna gelişi

Toplantıya katılanlar

Toplantı ile ilgili video gösterimi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu. (1)

Karaismailoğlu: '2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz'
Karaismailoğlu: '2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz'
Karaismailoğlu: '2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz'
Karaismailoğlu: '2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı

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Karaismailoğlu: "2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz" - Haberler
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