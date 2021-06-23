Karaismailoğlu: "2025'e kadar küresel bağlantıların yüzde 20'sini 5G teknolojilerinin oluşturacağını öngörüyoruz"
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı Teknolojik cihazların sergilenmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantı salonuna gelişi Toplantıya katılanlar Toplantı ile ilgili video gösterimi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı...
Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı
Teknolojik cihazların sergilenmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun toplantı salonuna gelişi
Toplantıya katılanlar
Toplantı ile ilgili video gösterimi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi 7. Yürütme Kurulu ve Birinci Fazının Kapanış Toplantısı'nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bardakcı