Karaismailoğlu: "2023 kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda ülkemizin her tarafında canla başla... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun kürsüye çıkması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması RİZE - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Rize'de gerçekleştirilen toplu açılış töreninde konuştu. Kaynak: AA