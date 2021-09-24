Karaismailoğlu: 19 yılda ulaşım ve iletişime 1 trilyon 119 milyar TL yatırım yaptık (2)

AĞRI (DHA) - 'SORUMLULUĞUN HAKKINI TESLİM EDİYORUZ'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Burada partililere seslenen Bakan Karaismailoğlu, dev ölçekteki yerli ve milli projeleri hayata geçirdiklerini söyledi. Hükümetleri döneminde Ağrı'nın ulaşımı ve iletişimi için 5 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını anlatan Karaismailoğlu,17 kilometre olarak aldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 386 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Hiçbir zaman bölgeye göre, insana göre yatırım yapmadıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, şunları söyledi:

Bakan Karaismailoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ı da ziyaret ederek, yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.