Karaismailoğlu: "15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi" Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Programa katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain...

Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Programa katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı. (1) Kaynak: AA