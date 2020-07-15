Karaismailoğlu: "15 Temmuz gecesi millet eğilmedi, Türkiye yenilmedi"
Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı Programa katılanlar Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain...
15.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 15.07.2020 11:47
Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı
Programa katılanlar
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması
Kur'an-ı Kerim tilaveti okunması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde düzenlenen "Türksat, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı"na katıldı. (1)
Kaynak: AA