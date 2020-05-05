Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atandı

Adana'nın Karaisalı ve Karataş kaymakamları asaleten atama yapıldıCumhurbaşkanlığının 4 Mayıs 2020 tarih ve 180 sayılı kararnamesi ile Karaisalı ve Karataş kaymakamlıklarına atama yapıldı.