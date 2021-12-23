Karaisalı'dan Gelen 100 Kadın Misafir Edildi

KARAİSALI, ADANA (Habermetre) - KARAİSALI'DAN GELEN 100 KADIN MİSAFİR EDİLDİ

Adana'nın kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları kapsamında Karaisalı ilçesinde kırsalda yaşayan kadınlar misafir edildi.

Misafirlere önce Büyüksaat ve Adana Kadın Kooperatifleri Birliği Satış Mağazası gezdirildi. Daha sonra bir alışveriş merkezindeki sinemada, Adana'da çekilen "Dayı" filmi izletildi.

Ticaret İl Müdürlüğü ile Kadın Kooperatiflerince gerçekleştirilen etkinlikte Ticaret İl Müdürü Adnan Ekiz ve Adana Kadın Kooperatifleri Birlik Başkanı Zeynep Kırılmış, Adana Valiliği koordinesinde gerçekleştirdikleri programda, Karaisalı ilçesinden yaklaşık 100 kadını ağırladıklarını söyledi.

Etkinlik alışveriş merkezinin gezilmesiyle son buldu.

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