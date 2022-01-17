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Karaisalı'da öğrencilere kar sürprizi

Karaisalı'da öğrencilere kar sürprizi
AA / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Karaisalı ilçesinde, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçelerine kamyonlarla kar taşındı.

Karaisalı ilçesinde, öğrencilerin eğlenebilmesi için okul bahçelerine kamyonlarla kar taşındı.

Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan'ın talimatları doğrultusunda belediye ekipleri, Kızıldağ Yaylası'ndan kar topladı.

Kamyonlarla taşınan kar, ilçe merkezindeki üç okulun bahçesine döküldü.

Büyük şaşkınlık yaşayan öğrenciler kar topu oynayarak doyasıya eğlendi.

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AA / İsmihan Özgüven - Son Dakika Haberleri

Saadettin Aslan, kar, Güncel, Haber

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