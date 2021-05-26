Karaisalı'da ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
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Karaisalı'da ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Karaisalı'da ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 110 dekar alanda Chandler türü ceviz fidanı dikildi.

Adana'nın Karaisalı ilçesinde 110 dekar alanda Chandler türü ceviz fidanı dikildi.

Geçtiğimiz yıllarda İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan projeye ilave olarak bu hafta dikimi gerçekleştirilen cevizler Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya tarafından incelendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şevki Altunbaş'ı ve teknik personelleri tebrik eden Karaisalı Kaymakamı Mehmet Kaya, "Çiftçi vatandaşlarımızın bahçelerinin hayırlı ve bereketli olması diliyorum" dedi. - ADANA

Karaisalı'da ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor
Karaisalı'da ceviz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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