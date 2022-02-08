Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye
AA, İsmihan Özgüven - Güncel
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Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.
Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Saadettin Aslan karla mücadele çalışmalarında özveriyle çalışan personele teşekkür etti.
Aslan, ilçeye bağlı birçok mahallede yolların ulaşıma kapanmaması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yoğun çaba gösteren personele teşekkür belgesiyle 1000'er lira ikramiye verdi.
AA / İsmihan Özgüven - Güncel