Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye

AA, İsmihan Özgüven - Güncel
 - Güncelleme:
Karaisalı Belediyesinden karla mücadelede çalışan personele ikramiye

Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.

Karaisalı Belediyesi karla mücadelede özveriyle çalışan personele ikramiye verdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Saadettin Aslan karla mücadele çalışmalarında özveriyle çalışan personele teşekkür etti.

Aslan, ilçeye bağlı birçok mahallede yolların ulaşıma kapanmaması, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına yoğun çaba gösteren personele teşekkür belgesiyle 1000'er lira ikramiye verdi.

AA / İsmihan Özgüven - Güncel

Saadettin Aslan, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title