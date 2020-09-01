Karaidemir Barajı'ndaki su seviyesi endişelendiriyor
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Karaidemir Barajı'ndaki su seviyesi endişelendiriyor

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sınırlarında yer alan Trakya'nın en büyük barajlarından Karaidemir Barajı'nda kurak geçen sezonun ardından su seviyesi düştü.

Karaidemir Barajı'ndaki su seviyesi endişelendiriyor
01.09.2020 09:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 10:23

Tekirdağ'ın Malkara ilçesi sınırlarında yer alan Trakya'nın en büyük barajlarından Karaidemir Barajı'nda kurak geçen sezonun ardından su seviyesi düştü.

Yaz ayının kurak geçmesi sebebiyle Karaidemir Barajı'nda su seviyesinin 11 milyon metreküp civarında olduğu belirtildi. Yöre çiftçileri, yağışlı havalara hasret kaldıklarını ifade etti.

Bol yağış isteği

Yaklaşık 1 ay sonra sulama sezonun sona ereceğini ifade eden Karaiğdemir Baraj Sahası Köyleri Sulama Kooperatifi Başkan Yardımcısı Kazım Karakaş, "Tarlalarda sulamalar devam ediyor. Barajımızda 11 milyon metreküp su kaldı. Sezonun kurak geçmesi nedeniyle haliyle de su ihtiyacı daha fazla oluyor. 36 milyon metreküp suyla başladığımız sezona şu an 11 metreküp suyla devam ediyoruz. Temennimiz, havaların bol yağışlı geçmesi ve barajın suyla dolu olmasıdır" dedi.

"Gelecek yıl için endişeliyiz"

Barajdaki su miktarı durumunun vahim derecede az olduğunu kaydeden Evrenbey Mahallesi Muhtarı Nurettin Çelik ise, "Yönetimin aldığı isabetli önlemler sayesinde su seviyesinin yeteri kadar korunduğunu görmekteyiz. Belirli kısıtlamalarla inşallah sezonu atlatacağız. Ama önümüzdeki yıl için endişeliyiz. Evrenbey halkı olarak biz şimdiden seneye baraj nasıl bir hal alır diye düşünür olduk. İnşallah önümüzdeki kış bol yağışlı geçer de barajımız eski seviyesine kavuşur" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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