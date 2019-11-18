Karahisar Kalesi'nde sis manzarası etkiledi

18.11.2019 18:51 | Son Güncelleme: 18.11.2019 18:53

Afyonkarahisar'da etkili olan sis, tarihi Karahisar Kalesi ile seyri doyumsuz bir manzara oluşturdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Afyonkarahisarlı fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek, sisler içinde kalan 226 metre yükseklikteki kalenin bu manzarasını drone kamerası ile fotoğraflayarak adeta ölümsüzleştirdi.

Fotoğrafta bir tarafı sisler içinde kalan kale ve şehir görünürken diğer tarafta güneşin aydınlattığı şehir yer alıyor. Selek'in bu fotoğrafı sosyal medya üzerinden çok sayıda paylaşım ve yorum aldı.

Selek, yaptığı açıklamada, birkaç gündür Afyonkarahisar'da sabahları yoğun sis oluştuğunu kaydetti.

Sis hayatı zorlaştırsa da fotoğrafçılar için eşsiz manzaralar sunduğunu belirten Selek, şöyle devam etti:

"Ben de bunu değerlendirmek için şehrin simgesi olan Karahisar Kalesi'nin fotoğrafını çekmek istedim. Drone kameramı uçurduğumda kalenin eşsiz manzarası ile karşılaştım. Kalenin bir tarafı sisler içinde diğer yanı güneşli bir manzara sunuyordu. Gördüğüm manzara beni büyülemişti. Çektiğim fotoğrafları sosyal medya hesabım üzerimden paylaştıktan sonra çok sayıda yorum, beğeni ve paylaşım aldım. Beni büyüleyen manzara herkesi etkilemişti. Fotoğraf gerçekten emek istiyor. Bu emeğin sonunda böyle güzel bir fotoğrafın çıkmasından büyük mutluluk duydum. Umarım güzel Afyon'umuzun tanıtımında bu fotoğrafla çorbada benim de tuzum olmuştur."

Kaynak: AA