Karahisar Kalesi kış güzelliğiyle cezbediyor

13.01.2020 11:12 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:46

Afyonkarahisar'daki tarihi Karahisar Kalesi'nde kar yağışı ile seyri doyumsuz manzara ortaya çıkıyor.

Bulunduğu şehre adını veren 226 metre yüksekliğindeki Karahisar Kalesi, 3 bin 360 yıllık geçmişiyle Afyonkarahisar'ın simgesi durumunda.

Dik yamaçları ve zorlu patikalarıyla dikkati çeken Karahisar Kalesi, kentte etkili olan kar yağışının ardından seyrine doyumsuz manzaraya büründü. Kente gelen turistler, kale eteklerine giderek fotoğraf çekiyor.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, adına şarkılar, şiirler, maniler yazılan 226 metre yüksekliğindeki Karahisar Kalesi'nin geçmişe ışık tuttuğunu söyledi.

Birçok inanışa ev sahipliği yapan kalenin, heybetiyle binlerce yıldır ayakta durduğunu kaydeden Zeybek, "Kalenin iç bölümünde Selçuklu sultanı Alaattin Keykubat tarafından yaptırılan cami, saray, su sarnıçları, mahzenler ve erzak ambarları bulunmakta." dedi.

"Kale çevresi 9 ayrı noktadan aydınlatılmakta"

Geçmişi 3 bin 360 yıla dayanan kalenin bugüne miras olarak kaldığını belirten Zeybek, şunları söyledi:

"Kalemiz birçok kuşatma ve savaşa şahitlik etmiş. Bu kış gününde de tarihe iz bırakan kalemizin bembeyaz kara bürünmüş görüntüsü ayrı bir güzellikte. Bu güzelliği görmek isteyen çok sayıda turist kaleye akın ediyor. Belediye olarak biz de bu güzelliği koruyabilmek için çalışıyoruz. Kale çevresi 9 ayrı noktadan aydınlatılmakta. Şehrimizi sahiplenme kapsamında tüm projektörlerimizi tasarruflu ampullerle çevirdik. Bu yapılan işle yüzde 90 enerji tasarrufu sağladık. Çavuşbaş Mahallesi'ne bakan kısımlarda park çalışmalarımız oldu. Kale eteklerinde çayımızı ve kahvemizi yudumlayarak, şehri izleyebileceğimiz teraslar oluşturduk."

Kaynak: AA