Karahan Tüneli'nde trafik kazası
20.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:39
Malatya'daki Karahan Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası maddi hasara neden oldu.
Malatya'daki Karahan Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası maddi hasara neden oldu.
H.D. (52) yönetimindeki 06 BVK 099 plakalı tır, Malatya-Darende kara yolundaki Karahan Tüneli'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımlara ardından da tünelin duvarlarına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Tünelde trafik kontrolörü olarak sağlanıyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen