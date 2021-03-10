Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?
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Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?

10.03.2021 09:30 | Son Güncelleme: 10.03.2021 09:34
Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?

Bir zamanların ünlü erkek modeli Karahan Çantay, öğretmenlik yaptığı Tayland'da trafik kazası geçirdi. Peki, Karahan Çantay öldü mü Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne? Karahan Çantay kimdir?

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, trafik kazası yaptı. Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?

KARAHAN ÇANTAY ÖLDÜ MÜ?

Bir zamanların ünlü erkek modeli Karahan Çantay, öğretmenlik yaptığı Tayland'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Adı Sibel Can'la aşk dedikodularına karışan Çantay'ın naaşının 2 gündür morgda yakınları tarafından alınması bekleniyor.

'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçilen ve uzun süre önce Tayland'a yerleşen Çantay, trafik kazasında hayatını kaybetti. 90'lı yılların en ünlü erkek modeli olan Çantay'ın naaşı 2 gündür hastane morgunda yakınlarının alması için bekliyor.

Yapımcı Erol Köse de, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda 1995'te katıldığı yarışma ile adını duyuran Karahan Çantay ile ilgili açıklamada bulundu. Köse paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Karahan Çantay, Tayland'da motorla trafik kazasında vefat etti. Orada matematik öğretmeniymiş, cenazesi 2 gündür alınamamış oradan" ifadelerini kullandı.

Karahan Çantay öldü mü? Karahan Çantay kimdir? Karahan Çantay yaşı kaç, mesleği ne?

KARAHAN ÇANTAY KİMDİR?

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 tarihinde Ankara'da doğdu, Balıkesir'de büyüdü. İlk, orta ve liseyi Balıkesir'de tamamladı. Üniversite sınavlarında da, en büyük ideali olan ODTÜ'ye dereceyle girdi. 1990 yılında ODTÜ Matematik Bölümü'nü kazandı. Son sınıfa kadar okudu. Mankenliğe başlayınca okulu bıraktı. 2000 yılında okuldan atıldı.

1995 yılında "Mr Turkey" model yarışmasının birincisi oldu. 1996 yılında ilk kez İstanbul'da düzenlenen Mr World erkek güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiş ve Tom Nuyens ile Gabriel Soto'nun ardından üçüncü oldu.

Karahan Çantay, ODTÜ Matematik Bölümü son sınıfta öğrenciyken 'Mr.Turkey 95' yarışmasına katılarak Türkiye'nin ilk erkek güzeli seçildi. Sibel Can ile ilk tanışması final gecesi oldu. Tacını giydiren Can'ın daha sonra bir klibinde oynadı. Çantay'ın o dönemde Sibel Can'ın Hakan Ural'la olan evliliğinin bitmesine neden olduğu iddia edilmişti.

Mankenlik, fotomodellik derken, dizilerde de rol aldı. 1999 yılında 'uyuşturucu bulundurmak ve nakletmek' suçundan hakkında dava açıldı.

Sibel Can'la arasında Londra'da aşk dedikoduları çıktı. Sonra da ortadan kayboldu.

Harika Avcı, Sibel Can ve Zeynep Uludağ gibi isimlerle televizyon dizilerinde başrolü paylaştı. Oynadığı dizi ve filmler Zehirli Sarmaşık, Sibel,Gizli Aşk, Böyle mi Olacaktı, Kumkapı Olayı-Üzgünüm, Altın Vuruş. Bunların haricinde Zeki Müren anısına tiyatro gösterisi ve Hande Ataizi ile birlikte Zorro'nun Aşkı'nda oynadı.

2000 yılının Mart atında Bülent Ersoy'un "Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim" adlı şarkının klibinde oynadı.

Bildiği Japoncayı unutmamak için Japonca kitaplar okumakta. ABD. New York'ta yaşayan Karahan Çantay, New York Havaalanı'nda taksicilik yapıyordu.

Filmleri :

1995 - Gizli Aşk

1997 - Böyle mi Olacaktı

1997 - Altın Vuruş

1998 - Sibel

2000 - Kumkapı Olayı-Üzgünüm

2000 - Zehirli Çiçek

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