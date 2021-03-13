Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

13.03.2021 14:36 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:53
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi kardeşi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybeden eski manken ve oyuncu Karahan Çantay'ın cenazesi kardeşi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. Çok üzgün olduklarını dile getiren kardeşi Erinç Çantay, " Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok." diye konuştu.

Eski manken ve oyuncu Karahan Çantay, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 7 Mart'ta motosikletiyle geçirdiği kazada hayatını kaybetmişti. Çantay'ın cenazesi THY'nin Bangkok-İstanbul seferini yapan uçağıyla 05.30 sıralarında İstanbul'a getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi İstanbul Havalimanı'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından kardeşi Erinç Çantay tarafından teslim alındı. Karahan Çantay'ın yarın Ankara'nın Yenimahalle'de bulunan Karşıyaka mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

"ÇOK YAKINDIK AİLECEK"

Cenazeyi teslim alan acılı kardeşi Erinç Çantay, "En son Türkiye'deyken görüşmüştük. Telefonla görüntülü olarak devamlı görüşüyoruz zaten. Vefat etmeden önceki akşam görüştük. Biz birbirimizle çok bağlıydık. Söylendiği ile hiç alakası yok. Çok yakındık ailecek, hepimiz. Yazılanlar için de çok üzülüyoruz" diye konuştu. Sahip çıkılmadı iddialarıyla ilgili olarak kardeşi Çantay, "Yaradana havale ettik artık bir şey demiyorum.  O kadar iyi niyetli bir insandı ki şu an yaşasaydı o söylenilen çirkin şeylerin hepsini affedebilecek büyük bir yüreği vardı. Söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun." dedi.  

- İstanbul
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Mehmet Akif Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Şeyma Subaşı Rasim Öztekin
Spor Fatih Terim Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karahan Çantay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:58:20. #1.14#
title