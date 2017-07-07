Karahan, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda İncelemelerde Bulundu

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı Projesi" kapsamında kent merkezine yapımı devam eden 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda incelemelerde bulundu.



Başkan Karahan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Şehitler Anıtı'nın 15 Temmuz'un yıl dönümünden önce tamamlanacağını söyledi.





O günü ve gecesi yaşananları unutmayıp, unutturmayacaklarını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:





"Göreve geldiğimiz günden itibaren bu meydanda ucube olan ve Ilgın'a yakışmayan bir görselliği kaldırdık. 15 Temmuz nöbetlerini biz bu meydanda tuttuk. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu anlamda ilçemize Şehitler Anıtı'nı kazandırdık. Her yıl 15 Temmuz'da yaşananları unutturmamak için bu meydanda toplanarak 248 şehidimizi burada yad edeceğiz. Tüm şehitlerimizi minnetle anarak Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize ve hala tedavisi devam eden yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. 15 Temmuz günü ve gecesi yaşananları unutmayıp, unutturmamak için tüm halkımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na bekliyorum."