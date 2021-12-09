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Karagümrük'ün yıldızı futbolu bıraktı

Karagümrük'ün yıldızı futbolu bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı Medhi Benatia, futbolu bıraktığını duyurdu.

Fatih Karagümrük'ün sezon başında kadrosuna kattığı Medhi Benatia, futbolu bıraktığını duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Vavacars Fatih Karagümrük'ün sezon başında Al-Duhail takımından kadrosuna kattığı dünyaca ünlü yıldız Medhi Benatia, futbolu bıraktığını açıkladı. 34 yaşındaki futbolcu, uzun süren sakatlıklarından dolayı bu sezon Karagümrük forması ile sadece 6 Süper Lig maçında forma giyerken 329 dakika süre aldı.

Kariyerinde Marsilya, Roma, Bayern Münih, Juventus gibi dev takımlarda forma giyen Benatia, İtalya ve Almanya'da şampiyonluklar yaşadı. Deneyimli savunmacı Fas Milli Takımı ile de 58 maçta forma giydi.

Konuya ilişkin Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Medhi Benatia yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı almıştır. Bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir. Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz." - İSTANBUL

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