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Karagümrük'te son dakika Joe Hart gelişmesi

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Joe Hart, İstanbul ekibi tarafından kendisine sözleşme gönderilmesine karşın, dün yaşanan gelişmeler sonrasında Tottenham'ın teklifini kabul etti ve Ada'da kaldı.

Karagümrük'te son dakika Joe Hart gelişmesi
18.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 15:35

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük'ün kadrosuna katmak için bir süredir görüşme halinde olduğu Joe Hart, İstanbul ekibi tarafından kendisine sözleşme gönderilmesine karşın, dün yaşanan gelişmeler sonrasında Tottenham'ın teklifini kabul etti ve Ada'da kaldı.

Transfer çalışmalarına başlayan Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, İngiliz file bekçisi Joe Hart'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu ve transferi bitirme noktasına geldi. Dün bu futbolcuya sözleşmeleri gönderen Fatih Karagümrük, İngiliz file bekçisinin imza atmasını beklerken devreye Tottenham girdi ve imza gerçekleşmedi. Joe Hart'a sözleşme imzalatıp bu futbolcuyu önümüzdeki günlerde İstanbul'a getirmeyi planlayan Karagümrük, yaşanan gelişmeler sonrasında 33 yaşındaki file bekçisini kadrosuna katamadı. Joe Hart, Tottenham'ın yaptığı teklifi kabul ederek Ada'da kaldı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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