Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı! - Haberler

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Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı!

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Karagümrük'te sakatlığı bulunan Zukanovic, halı sahada çalıştı!

Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Zukanovic, saha çalışmalarına başladı.

Karagümrük'ün tecrübeli savunmacısı Zukanovic, saha çalışmalarına başladı. Bireysel idman yapan Boşnak futbolcu, kulübün tesisi olmadığı için Vefa Stadı'nın arkasında bulunan halı sahada çalıştı.

Süper Lig ve 1. Lig'de hem stadı hem de tesisi olmayan tek takım durumundaki Karagümrük'te futbolcular bu konunun zorluğunu sık sık yaşarken, en son örnek Ervin Zukanovic'ten geldi. 25. haftada Antalya deplasmanında oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giyen ve ardından sakatlanan Boşnak futbolcu, 4 haftadır takımdan ayrı kalmıştı. Bireysel olarak çalışmalarına başlayan Zukanovic, kulübün tesisi olmadığı için halı sahada antrenman yaptı. Vefa Stadı'nın arkasında bulunan halı sahada karların temizlenmesinin ardından çalışmalarını yapan Zukanovic, takıma dönmek için hazırlıklarını burada sürdürdü. Zukanovic, antrenman yaptığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, tecrübeli futbolcunun halı sahada idman yapmasına dikkat çekerek, kulübün tesisi ve stadı olmaması nedeniyle tepkilerini ortaya koydu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Spor, Haberler

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