Karagümrük'te sağlık çalışanlarına coşku dolu destek Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin penceresine çıkarak meşale yaktı.

Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına destek vermek için evlerinin penceresine çıkarak meşale yaktı. Onlarca meşale mahalleyi aydınlatırken coşku dolu anlar yaşandı.

Fatih Karagümrük'te mahalle sakinleri sağlık çalışanlarına olan desteklerini farklı bir yöntemle ifade etti. Evlerinin pencerelerine çıkan çok sayıda vatandaş, sağlık çalışanları mahalleye girdiği sırada meşale yaktı. Vatandaşların aynı anda yaktığı meşaleler tüm mahalleyi aydınlattı. Mahallede coşku dolu anlar yaşanırken sağlık çalışanları hem şaşırdı hem duygulandı. Karagümrüklüler sağlık çalışanlarına çiçek taktim ederek dakikalarca alkışladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA