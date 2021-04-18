Karagümrük'te Roco'nun testi pozitif çıktı
Süper Lig'in 35.haftasını BAY olarak geçen Fatih Karagümrük'te, Enzo Roco'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Süper Lig'in 35.haftasını BAY olarak geçen Fatih Karagümrük'te, Enzo Roco'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Fatih Karagümrük'ten konu hakkında şu açıklama yapıldı:
"17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır.
Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir." - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı