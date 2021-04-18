Karagümrük'te Roco'nun testi pozitif çıktı
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Karagümrük'te Roco'nun testi pozitif çıktı

Karagümrük'te Roco'nun testi pozitif çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35.haftasını BAY olarak geçen Fatih Karagümrük'te, Enzo Roco'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Süper Lig'in 35.haftasını BAY olarak geçen Fatih Karagümrük'te, Enzo Roco'nun korona virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Fatih Karagümrük'ten konu hakkında şu açıklama yapıldı:

"17.04.2021 tarihinde yapılan Covid-19 testi neticesinde futbolcumuz Enzo Roco'nun test sonucu pozitif çıkmıştır.

Futbolcumuzun genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi sürecine evinde devam edilmektedir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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