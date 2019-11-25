Karagümrük'te Giray Bulak dönemi
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.
TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.
Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı. - İSTANBUL