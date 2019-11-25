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Karagümrük'te Giray Bulak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörlük görevine Giray Bulak'ın getirildiğini duyurdu.

25.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:34
Karagümrük'te Giray Bulak dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden , teknik direktörlük görevine 'ın getirildiğini duyurdu.


TFF 1. Lig'de geride kalan 12 haftada topladığı 19 puanla 7. sırada bulunan Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. ekibinden yapılan açıklamada, takımın başına tecrübeli çalıştırıcı Giray Bulak'ın getirildiği duyuruldu.


Karagümrük'te son olarak Erkan Zengin, teknik direktör-oyuncu olarak görev almıştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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