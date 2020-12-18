Karagümrük'te büyük coşku
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Karagümrük'te büyük coşku

18.12.2020 21:41 | Son Güncelleme: 18.12.2020 21:45
Karagümrük'te büyük coşku

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma maçın ardından soyunma odasına inerek, futbolculara prim sürprizi yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden Karagümrük'te Başkan Süleyman Hurma maçın ardından soyunma odasına inerek, futbolculara prim sürprizi yaptı.

Süper Lig'in 13. haftasının açılış maçında Galatasaray'ı Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda ağırlayan Karagümrük, karşılaşmanın 46. dakikasında Ndao'nun golüyle öne geçerken, 90+5. dakikada Diagne'nin penaltıdan attığı golle skora eşitlik geldi. Dakikalar 90+11'i gösterdiğinde ise son sözü Mevlüt Erdinç söyledi ve Karagümrük sahadan 2-1 galip ayrıldı. Maçın ardından kırmızı-siyahlıların soyunma odasında ise büyük coşku vardı. Futbolcular galibiyeti doyasıya kutlayıp tezahürat yaparken, Başkan Süleyman Hurma, futbolcuları tebrik etmek için soyunma odasına indi. Galibiyetten dolayı bütün ekibi kutlayan Hurma, alınan sonuç sonrasında prim sürprizi yaparken, oyuncular tarafından alkışlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 21:45:43. #1.14#
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