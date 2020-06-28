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Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!

- Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!

28.06.2020 21:36 | Son Güncelleme: 28.06.2020 22:15

- Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!

İSTANBUL - TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u ağırladı. Seyircisiz oynanan mücadelede Karagümrük taraftarı, stadın kenarında bulunan evlerin balkonlarına ve teraslarına çıkarak takımlarına destek verdi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Süper Lig ve TFF 1. Lig başlarken, Türkiye Futbol Federasyonu bütün karşılaşmaların seyircisiz oynanmasına karar vermişti ancak Fatih Karagümrük taraftarları, hem kurallara uydu hem de takımlarını yalnız bırakmadı. TFF 1. Lig'in 30. hafta mücadelesinde Karagümrük, İstanbulspor'u konuk ederken, mücadele seyircisiz oynandı. Ancak Vefa Stadı'nın yanında bulunan ve stadı çok iyi yerden gören apartmanlar doldu taştı. Bayraklarını alıp formalarını giyen Karagümrük taraftarları, balkonları ve terasları doldururken, takımlarının sahaya çıkmasının ardından desteğe başladı. Stadı gören hemen hemen bütün dairelerin camları, balkonları ve terasları, Karagümrük taraftarlarınca dolarken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, büyük bir coşkuyla takımlarına destek verdi.

Karagümrük taraftarına yasak işlemedi!

Kaynak: İHA

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