Karagümrük taraftarı soyunarak Viviano'ya destek verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karagümrük taraftarı soyunarak Viviano'ya destek verdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Karagümrük taraftarı soyunarak Viviano'ya destek verdi

Süper Lig'in 26. hafta maçında Karagümrük, Sivasspor'u konuk ederken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, Konyaspor maçında üşüyen Viviano'ya destek vermek için üstlerini çıkardı.

Süper Lig'in 26. hafta maçında Karagümrük, Sivasspor'u konuk ederken, kırmızı-siyahlı taraftarlar, Konyaspor maçında üşüyen Viviano'ya destek vermek için üstlerini çıkardı.

Spor Toto Süper Lig'in 26. hafta mücadelesinde Karagümrük, Sivasspor'u konuk ederken, ev sahibi ekibin taraftarları 10. dakikada kaleci Viviano'ya destek verdi. Türkiye Kupası'nda Konyaspor ile oynanan karşılaşmanın uzatma dakikalarında üşüyen görüntüleri gündem olan ve İhlas Haber Ajansı'na sobayla poz vererek 'Olimpiyat Stadı, İzlanda'dan daha soğuk diyen Viviano'nun bu görüntülerini hatırlayan Karagümrüklüler, karşılaşmanın 10. dakikasında üstlerini çıkararak 'Viviano' tezahüratları yaptı. 'Üşüyoruz' diyerek tepkilerini gösteren ve 'Stat istiyoruz' diyen Karagümrüklü taraftarlar, kaleci Viviano da alkışlayarak destekledi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Karagümrük, Konyaspor, Sivasspor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title