Karagümrük taraftarı maça hazır
Karagümrükspor taraftarı, Akhisarspor maçı öncesinde futbolcularını stat girişinde karşıladı.
22.07.2020 19:51 | Son Güncelleme: 22.07.2020 19:55
Karagümrükspor taraftarı, Akhisarspor maçı öncesinde futbolcularını stat girişinde karşıladı.
Süper Lig yolunda Play-Off mücadelesi ilk maçında Akhisarspor'u evinde ağırlayacak olan Karagümrük'te futbolcuları taraftar karşıladı. Stat girişinde takımlarını içeriye uğurlayan taraftarlar, futbolculardan galibiyet sözü aldı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA