Karagümrük taraftarı balkonları doldurdu TFF 1. Lig'in 32. haftasında play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme tehlikesi yaşayan Boluspor'u konuk ediyor.

TFF 1. Lig'in 32. haftasında play-off mücadelesi veren Fatih Karagümrük, düşme tehlikesi yaşayan Boluspor'u konuk ediyor. Karagümrüklü taraftarlar da stadın yanında bulunan evlerin balkonlarını ve teraslarını doldurarak takımlarına büyük destek verdiler.

Karagümrük taraftarına yasak işlemiyor. Korona virüs nedeniyle Süper Lig ve TFF 1. Lig maçları seyircisiz oynanırken, Karagümrük Stadı'nı tepeden gören evler, maç günleri tıklım tıklım oluyor. TFF 1. Lig'in 32. haftasında Fatih Karagümrük, Boluspor'u ağırlarken, taraftarlar da balkonlardaki yerlerini aldı. Stadı bayraklarla süsleyen kırmızı-siyahlılar, karşılaşma öncesinde ve maçın başlamasıyla birlikte takımlarına büyük destek verdiler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA