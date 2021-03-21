Karagümrük'ta Francesco Farioli dönemi resmen başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Karagümrük'ta Francesco Farioli dönemi resmen başladı

21.03.2021 22:15 | Son Güncelleme: 21.03.2021 22:27
Karagümrük'ta Francesco Farioli dönemi resmen başladı

"Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz"İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'da antrenör olarak görev...

"Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz"

İSTANBUL,- Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'dan boşalan teknik direktörlük görevine Aytemiz Alanyaspor'da antrenör olarak görev yapan Francesco Farioli'yi getirdi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "İtalyan teknik adam Francesco Farioli, ülkesi takımlarından Benevento ve Sassuolo'da görev aldıktan sonra Alanyaspor'a transfer oldu. 31 yaşındaki İtalyan teknik adam artık Karagümrük'te! Farioli'nin transferinde hoşgörülü yardımlarından dolayı Alanyaspor Başkanı Sayın Hasan Çavuşoğlu'na ve Çağdaş Atan'a teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Akif Ersoy Meral Akşener Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Deniz Çakır Türkan Şoray Jason Statham Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ersun Yanal Deniz Türüç Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Karagümrük'ta Francesco Farioli dönemi resmen başladı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 22:31:01. #1.15#
title