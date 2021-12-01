Karagümrük - Sarıyer maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük - Sarıyer maçı şifresiz mi?
Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine ulaşmak isteyen Karagümrük - Sarıyer bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Karagümrük - Sarıyer maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanla beklenen müsabakada Göztepe – Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Karagümrük - Sarıyer maçı şifresiz mi? Karagümrük - Sarıyer maçı hakemi kim? Karagümrük - Sarıyer maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Karagümrük - Sarıyer Ziraat Türkiye Kupası maçı, 01.12.2021 Çarşamba bugün saat 15.00'te oynanacak.
Karagümrük - Sarıyer maçı A Spor'dan yayınlanacak
Karagümrük - Sarıyer maçını A Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.
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