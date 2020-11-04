Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman saat kaçta? Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
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Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman saat kaçta? Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

04.11.2020 10:42 | Son Güncelleme: 04.11.2020 10:45
Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman saat kaçta? Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Karagümrük-Nevşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Karagümrük-Nevşehir maçı, hangi kanalda, Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.

Sporseverlerin heyecanla beklediği Karagümrük-Nevşehir maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Karagümrük-Nevşehir saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman? Karagümrük-Nevşehir maçı saat kaçta? Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Karagümrük-Nevşehir maçının merak edilenleri...

A SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE YAYIN BİLGİLERİ

A Spor Web, Vodafone TV 71, Kablo TV 142, Turkcell TV + 74, Digiturk 88, Tivibu 381, D-Smart 80, Şifresiz 4A, numaralı kanallar üzerinden izlenebilmektedir.

KARAGÜMRÜK-NEVŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?

Karagümrük-Nevşehir maçı 04 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

KARAGÜMRÜK-NEVŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?

Karagümrük-Nevşehir maçı 15.30'da başlayacak

KARAGÜMRÜK-NEVŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karagümrük-Nevşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.

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