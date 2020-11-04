Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman saat kaçta? Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi?
Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Karagümrük-Nevşehir karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin heyecanla beklediği maç öncesinde Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi, Karagümrük-Nevşehir maçı, hangi kanalda, Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman, saat kaçta konuları araştırıldı.
Sporseverlerin heyecanla beklediği Karagümrük-Nevşehir maçına kısa bir süre kaldı. Peki, Karagümrük-Nevşehir saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük-Nevşehir maçı ne zaman? Karagümrük-Nevşehir maçı saat kaçta? Karagümrük-Nevşehir maçı şifresiz canlı izlenecek mi? Maçın hakemi kim? İşte, Karagümrük-Nevşehir maçının merak edilenleri...
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KARAGÜMRÜK-NEVŞEHİR MAÇI HANGİ GÜN?
Karagümrük-Nevşehir maçı 04 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
KARAGÜMRÜK-NEVŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Karagümrük-Nevşehir maçı 15.30'da başlayacak
KARAGÜMRÜK-NEVŞEHİR MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karagümrük-Nevşehir arasındaki Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) maçı Atatürk Olimpiyat Stadyumu, İstanbul'da oynanacak.