Karagümrük-Kayserispor maçında 4 dakikalık gecikme!
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Karagümrük-Kayserispor maçında 4 dakikalık gecikme!

19.03.2021 16:15 | Son Güncelleme: 19.03.2021 16:26
Karagümrük-Kayserispor maçında 4 dakikalık gecikme!

Süper Lig'in 31. hafta açılış karşılaması olan Karagümrük-Kayserispor mücadelesi, kale filesindeki problem nedeniyle 4 dakika gecikmeli başladı.

Süper Lig'in 31. hafta açılış karşılaması olan Karagümrük-Kayserispor mücadelesi, kale filesindeki problem nedeniyle 4 dakika gecikmeli başladı.

Süper Lig'in 31. haftasının açılış karşılaşmasında Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hes Kablo Kayserispor'u konuk ediyor. Saat 16.00'da başlaması planlanan mücadele, ilk yarıda Kayserispor'un koruduğu kaledeki filelerde yaşanan problem nedeniyle 4 dakika gecikmeli olarak başladı. Yardımcı hakemin fileleri kontrol ettikten sonra orta hakem Bahattin Şimşek'i uyarmasıyla birlikte, filelerin tamir edilmesi beklendi. Bu sırada sahada bekleyen oyuncular da kenarlardan atılan toplarla maç öncesine ısınmalarını sürdürdü. Sağlık ekiplerinin çantalarında yer alan bantlarla fileler bantlanarak tamir edildi ve 4 dakikalık gecikme sonrasında karşılaşma başladı.

(Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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