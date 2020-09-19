Karagümrük, Gaziantep deplasmanında
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Karagümrük, Gaziantep deplasmanında

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Karagümrük, ilk deplasmanında Gaziantep'e gidiyor.

Karagümrük, Gaziantep deplasmanında
19.09.2020 11:30 | Son Güncelleme: 19.09.2020 11:35

Süper Lig'in ilk haftasında Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Karagümrük, ilk deplasmanında Gaziantep'e gidiyor. İstanbul ekibinde gözler yeni transfer Lucas Biglia'da olacak.

Süper Lig'e 36 yıl aradan sonra çıkan ve ilk maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0'la geçen Karagümrük, Gaziantep deplasmanında boy gösterecek. Enzo Roco, Mevlüt Erdinç, Zukanovic, Viviano, Lichaj gibi önemli transferlerin ardından Arjantin Milli Takımı'nın önemli isimlerinden Lucas Biglia'yı kadrosuna katarak bombayı patlatan kırmızı-siyahlılar, ilk deplasmanında puan arayacak. Gaziantep FK karşılaşması için hazırlıklarını Olimpiyat Stadı'nın yanındaki atletizm sahasında tamamlayan Karagümrük, bugün maç için Gaziantep'e gidecek ve kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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