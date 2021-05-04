Karagümrük Espor PUBG takımıyla yollarını ayırdı!

Organizasyon acaba hangi kadro ile anlaşacak?

Ülkemizin başarılı spor kulüplerinden birinin espor ayağı olan Karagümrük Espor PUBG takımıyla yollarını ayırdığını duyurdu.

Bu ayrılığın takım ve organizasyon arasında karşılıklı olarak yapıldığı duyurulurken organizasyon, oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diledi. Organizasyonun yeni bir PUBG takımıyla anlaşıp anlaşmayacağı ise şu anlık belirsizliğini koruyor. Aktif olarak organizasyonun bünyesinde sadece FIFA 21 kadrosu bulunuyor.

Organizasyon ile yollarını ayıran oyunculardan Tarık "ctrkN" Coşkun ise Twitter hesabı üzerinden takım tekliflerine açık olduğunu duyurdu.

Oyuncularla anlaşmak isteyen bir organizasyonun adı ise henüz PUBG ortamlarında konuşulmuyor.

Playerbros ekibi olarak iki tarafa da gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros