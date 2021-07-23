Karagümrük Espor Agiades ile yollarını ayırdı!

Organizasyon genel menajeri ile yollarını ayırdı!

PUBG'de katıldığı turnuvalarda bizlere izlettiği keyifli oyunlarla tanıdığımız espor organizasyonu Karagümrük Espor Agiades ile yollarını ayırdı.

Karagümrük Espor, "Genel Menajer" olarak görev yapan Deniz "Agiades" Çınar ile karşılıklı olarak anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Organizasyonun aldığı birçok başarıda emeği olan Deniz "Agiades" Çınar artık Karagümrük Espor bünyesinde yer almayacak.

Agiades'in ayrılığıyla organizasyonun genel menajer pozisyonu şu anlık boş durumda. Karagümrük Espor'un genel menajer pozisyonu için herhangi bir başvuru açmaması ise şu anda biriyle görüştükleri anlamına geliyor. Deniz "Agiades" Çınar'ın ise yeni bir organizasyonda yer alıp almayacağı belirsizliğini koruyor.

Playerbros ekibi olarak her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyor, Deniz "Agiades" Çınar'a gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz!

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Kaynak: Playerbros