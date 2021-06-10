Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu!

Karagümrük Espor yeni PUBG Mobile oyuncularını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu. Organizasyon anlaşmaya vardığı oyuncuların isimlerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

KARAGÜMRÜK ESPOR YENİ PUBG MOBILE OYUNCULARI

Abdulkadir "Hoca" Kaya

Mahmut "Loxy" Diken

Yusuf "Tokyo" Özkan

Karagümrük Espor'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise şu şekilde;

Playerbros ekibi olarak oyunculara yeni takımında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros