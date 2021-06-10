Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu!

Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Karagümrük Espor yeni PUBG Mobile oyuncularını duyurdu!

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu. Organizasyon anlaşmaya vardığı oyuncuların isimlerini sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

KARAGÜMRÜK ESPOR YENİ PUBG MOBILE OYUNCULARI

Abdulkadir "Hoca" Kaya

Mahmut "Loxy" Diken

Yusuf "Tokyo" Özkan

Karagümrük Espor'un resmi Twitter hesabı üzerinden yapılan paylaşım ise şu şekilde;

Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu!

Playerbros ekibi olarak oyunculara yeni takımında başarılar diliyoruz.

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Rahşan Gülşan Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Gervinho Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Karagümrük Espor 3 yeni PUBG Mobile oyuncusunu duyurdu! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.06.2021 11:37:39. #1.13#

title