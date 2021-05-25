Karagümrük Espor 2 PUBG Mobile oyuncusu ile yollarını ayırdı!
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Karagümrük Espor 2 PUBG Mobile oyuncusu ile yollarını ayırdı!

Karagümrük Espor 2 PUBG Mobile oyuncusu ile yollarını ayırdı!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar diliyoruz.

Ülkemizin başarılı espor organizasyonlarından biri olan Karagümrük Espor 2 PUBG Mobile oyuncusu ile yollarını ayırdı. Organizasyon ayrılık paylaşımını sosyal medya hesapları üzerinden takipçilerine duyurdu.

Organizasyonun ayrılık paylaşımına eklediği açıklama ise şu şekilde:

Teşekkürler & !

PUBG Mobil oyuncularımız İlker "Carswell" Aladağ ve Mustafa "Musty" Avcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kendilerine verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz.

Paylaşıma gelen yorumlar ise hem taraftarları hem organizasyonu destekler nitelikte. Bir kısım taraftar oyunculara gelecek kariyerlerinde başarılar dilerken bir taraftan da diğer taraftarlar PUBG Mobile takımı için alımların olup olmayacağını soruyor. Organizasyon bu konuyla alakalı henüz bir açıklama yapmadı.

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Kaynak: Playerbros

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