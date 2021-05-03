Karagümrük: "Devletimizin adaletine ve büyüklüğüne güveniyoruz"

Sezon boyunca stadı ve tesisi olmadan mücadele eden Karagümrük, kulüple ilgili yapılan bazı yorumlar üzerine açıklamada bulundu.

Sezon boyunca stadı ve tesisi olmadan mücadele eden Karagümrük, kulüple ilgili yapılan bazı yorumlar üzerine açıklamada bulundu. Tesis ve stat konusunda devlete güvendiklerinin belirtildiği açıklamada "Devletimizin adaletine ve büyüklüğüne güveniyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Yıllar sonra Süper Lig'e yükselen ve ilk sezonunda başarılı bir performans sergileyen Karagümrük, stat ve tesis konusunda açıklama yaptı. Süper Lig'de stadı ve antrenman tesisi olmayan tek takım durumundaki kulüp olan Karagümrük, uzun süredir bu konuda yaptığı görüşmelerden de sonuç almamıştı. Son günlerde kırmızı-siyahlı kulübün stadı ve tesisi olmamasıyla ilgili yapılan eleştiriler üzerine Karagümrük, resmi sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Futbol topunu Karagümrük'ten 50 sene sonra tanımış bazı şehirlerin ilgilileri" denilerek tepki gösterilen açıklamada, stat ve tesis konusunda devlete olan güven de yinelendi. Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi ülkemizdeki tüm stadyumlar devletimiz tarafından, (1, 2 istisna hariç) devlet arazilerine yapılmıştır. Bugün bile birçok kulüp statlara bakamayacağı için bir kısmı belediyelere, bir kısmı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'ne kalmıştır. Durum böyle olduğu halde, futbol topunu Karagümrük'ten 50 yıl sonra tanımış bazı şehirlerin ilgilileri, bizim stadımız yok diye küçümseyen açıklamalar yapmış, bazıları da daha da ileriye giderek ligden düşürülmemiz gerektiğini söylemiştir. Bizim stadımız, tesisimiz yok, doğrudur. Biz sizinle bu şartlar altında mücadele ediyoruz. Bizim stadımız ve tesisimiz olduğu zaman sizin temsilci veya taraftarı olduğunuz kulüpler bizimle mücadele edemeyecekler! Bizler devletimizin büyüklüğüne ve adaletine sonsuz güveniyoruz. Sabırla sıramızı bekliyoruz. Elbet bizim de stadımız yapılacak, tesisimiz için gerekli arazi tahsis edilecektir. En derin saygılarımızla kamuoyununu bilgisine sunarız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı