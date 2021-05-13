Karagümrük-Denizlispor maçı Olimpiyat'ta

Şampiyonlar Ligi Finali'nin Porto'da oynanacağının açıklanmasının ardından, Karagümrük-Denizlispor karşılaşmadı Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındı.

Şampiyonlar Ligi Finali'nin Porto'da oynanacağının açıklanmasının ardından, Karagümrük-Denizlispor karşılaşmadı Atatürk Olimpiyat Stadı'na alındı.

Manchester City ile Chelsea arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi Finali'nin Portekiz'in Porto kentine alnması sonrasında Karagümrük-Denizlispor mücadelesinin de stadı değişti. Şampiyonlar Ligi Finali için yaklaşık 1 aydır maç oynatılmayan stadyumda, Süper Lig'in son hafta mücadelesinde Karagümrük ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı