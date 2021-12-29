Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Karagümrük - Bodrumspor maçı şifresiz mi?
ZTK'da hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray – Denizlispor takımları bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Karagümrük - Bodrumspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
ZTK'da heyecanla beklenen müsabakada Alanyaspor - Mardin karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Karagümrük - Bodrumspor maçı şifresiz mi? Karagümrük - Bodrumspor maçı hakemi kim? Karagümrük - Bodrumspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Karagümrük - Bodrumspor ZTK maçı, 29.12.2021 Çarşamba saat 15.00'te başlayacak.
Karagümrük - Bodrumspor maçı ASpor'daa yayınlanacak
Karagümrük - Bodrumspor maçını ASpor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.
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