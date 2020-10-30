Karagümrük BB Erzurumspor maçı ne zaman saat kaçta? Karagümrük BB Erzurumspor hangi kanalda? Karagümrük BB Erzurumspor şifresiz canlı izlenecek mi?
30.10.2020 09:16 | Son Güncelleme: 30.10.2020 09:20
Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken sporseverler bugün oynanacak olan Karagümrük BB Erzurumspor maçı hakkında araştırma yamaya başladı. Peki, Karagümrük BB Erzurumspor maçı hangi kanalda? Karagümrük BB Erzurumspor şifresiz canlı izlenecek mi? Karagümrük BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta?
Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Karagümrük BB Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Peki, Karagümrük BB Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Karagümrük BB Erzurumspor maçı hangi kanalda, hakemi kim? Karagümrük BB Erzurumspor şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.
KARAGÜMRÜK BB ERZURUMSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Karagümrük BB Erzurumspor, Spor Toto Süper Lig maçı 30 10 2020 Cuma günü saat 20:00'de başlayacak.
KARAGÜMRÜK BB ERZURUMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karagümrük BB Erzurumspor maçı 26 10 2020 günü Bein Sports 2, kanalından yayınlanacak.
KARAGÜMRÜK BB ERZURUMSPOR ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?
Karagümrük BB Erzurumspor maçı ücretli yayın platformu beiSport'tan yayınlanacak.
KARAGÜMRÜK BB ERZURUMSPOR HAKEMİ KİM?
FIRAT AYDINUS(Hakem)
ESAT SANCAKTAR(1. Yardımcı Hakem)
ÖZGÜR ERTEM(2. Yardımcı Hakem)
ÇAĞDAŞ ALTAY(Dördüncü Hakem)